Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sondaj filomuza 4'üncü gemimizi de ekledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir müjdeyi daha duyurdu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının devam ettiğini, gemi filosuna yenisinin eklendiğini açıkladı.

"Karadeniz’de keşfettiğimiz gazı çıkarma ve karaya çıkarma çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. Milletimizle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"EN SON TEKNOLOJİ İLE DONALTILDI"

"Biliyorsunuz; Türkiye halen 3 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile Akdeniz ve Karadeniz’deki arama sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7’nci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknoloji ile donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız, sıfır yeni bir gemidir.

"DÜNYADA SADECE 5 ADET VAR"

Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Birine de biz sahibiz. Boyu 238 metre, eni 42 metre olan yeni gemimizle denizin 3 bin 665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz. Hamdolsun, sahip olduğumuz büyük sondaj filosu ile ülkemiz sınırları dışında da faaliyet gösterecek bir kapasiteye ulaştık. Ülkemize kazandırdığımız son teknolojiye sahip yeni gemimizin, ülkemize, milletimize, enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

TÜRKİYE'NİN SONDAJ FİLOSU

Ülkemiz, sondaj faaliyetlerini 5 ana gemi tarafından yürütüyor.

Bu gemilere ise çalışmalarında daha küçük gemiler yardımcı oluyor.