Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son zamanlarda bay Kemal çıkmış üniversiteli gençlerimizi KYK ilgili burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta hatta daha ileri gidiyoruz. Enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz. Kabine toplantımızdan sonra gerekli açıklamayı yapacağız."