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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Politika 07.08.2022, 21:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali’de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

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