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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzaydaki sekizinci akftif uydumuz oalcak Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor, hayırlı uğurlu olsun"
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü
Politika 17.12.2021, 13:38 17.12.2021, 13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü