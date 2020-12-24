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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Bu iddiaların tamamen iftiradan ve yalandan ibaret olduğunu tespit ettik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Adalet Bakanı’nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Politika 24.12.2020, 18:12
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