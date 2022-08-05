Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in daveti üzerine Soçi’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak, TSİ 14.30’da Soçi Uluslararası Havalimanına indi. Erdoğan, Putin ile bir araya geleceği Sanatoryum Rus’a hareket etti.

Erdoğan’a Soçi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

Kritik zirvenin gündemi

Son 2 hafta içinde ikinci kez yüz yüze görüşme gerçekleştirecek olan liderler, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak. Erdoğan ve Putin Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. İki lider, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine beklenen operasyonu, Ukrayna tahılının ihracatı ve savaşın son durumu ile son dönemde tansiyonun yükseldiği Dağlık Karabağ’ı ele alacak.