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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizleri, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum” dedi.

Politika 21.03.2022, 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizleri, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de ’Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı’nda eski vekiller ve il başkanlarıyla bir araya geldi. AK Parti’nin milletin partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sık sık tekrarladığımız bir tespitimiz var. Diyoruz ki AK Parti milletin partisidir. AK Parti’yi kuran da, iktidara getiren de, girdiği 15 seçimin tamamından sandıktan birinci çıkaran da, verdiği her mücadelede dimdik yanında durarak başarıya ulaşmasını sağlayan da milletimizdir. Bunun içinde siyasetimizin eser ve hizmet siyaseti olduğunu söylüyoruz. AK Parti kadroları da teşkilatından vekiline ve belediye başkanına kadar tüm kademeleri ile millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Böyle olduğu için de AK Parti’nin kadro değişimlerini bayrak yarışı olarak gördüğümüzü söylüyoruz. Sizlerle birlikte sandık temsilcisinden yönetim organlarındaki kardeşlerimize kadar beraber görev yaptığınız, beraber partimize, şehrimize ve ülkemize hizmet ettiğiniz herkes bu bayrak yarışında yer almıştır. Bu kutlu davanın manevi bayrağını önceki büyüklerimizden devraldık. AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye’nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımda, her bir başarıda, her bir zaferde payı vardır, katkısı vardır, rolü vardır, hakkı vardır. Partimizi medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan bir büyük resim olarak değerlendiriyorum. Bu resmin içinden hangi rengi, hangi motifi, hangi çizgiyi, hangi kısmı dışarıda bırakırsanız bırakın orada bir büyük eksiklik ortaya çıkar" dedi.

"İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak için davet beklemez"

Katılımcılara seslenen Erdoğan, "Sözüm sizlerle birlikte ağustos ayında 21 yılını geride bırakacağımız AK Parti’mizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimedir. Türkiye’nin en büyük siyasi teşekkülü, dünyanın da belki en büyük sivil toplum hareketi olan bu parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Sadece partimizin değil ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi, en paha biçilmez zenginliği işte bugün buradadır. Üstelik bu değerli birikim ülkenin ve milletin çok büyük fedakarlıklarla, çok büyük bedellerle sağladığı imkanlar, tahsis ettiği kaynaklar, ayırdığı vakitle elde edilmiştir. Ne parti olarak ne ülke olarak böylesine bir hazineye sırt çeviremeyiz, böyle bir vebalin altına giremeyiz. Hiçbir haklı haksız gerekçe sizlerin kendinizi AK Parti’nin ve ülkenin verdiği mücadelelerin dışında tutmanızın sebebi, bahanesi olamaz. Ülkeye hizmet etmek sadece ünvanla, sadece makam, mevki ile olmaz. Anadolu’yu kendimize hep birlikte vatan yaptık. Milli Mücadele’yi ‘Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır.’ O satıh bütün vatandır, anlayışıyla kadını erkeği her yaştan, her kökenden, her meşrepten insanımızın seferberliğinde kazandık. Türkiye’yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin, darbecilerin, geri kalmışlığın pençesinden AK Parti öncülüğünde verdiğimiz mücadele ile hep birlikte kurtardık. Bugün de ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemde aynı anlayışla, aynı inançla, aynı azimle çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum"

Partilere bölgelerinde çalışmalar yapması çağrısında bulunan Erdoğan, "Her biriniz bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz çevrede gücü ve etkisi ünvanla, şöhretle, maddi değerle ölçülemeyecek düzeyde markasınız. Sizlerden işte bu marka değerinizin hakkını vermenizi istiyorum. Sizlerden ülkenin ve milletin üzerinizdeki hakkının gereğini yerine getirmenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza, göğsünüzü gerek miras bırakacağınız bir Türkiye için sahip olduğunuz gücü, itibarı, çevreyi imkanı, sonuna kadar kullanmanızı istiyorum. Sizlerden aktif çalışma hayatınızı bitirip de köşenize çekildiğinizde de huzur içinde büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası konusunda her hal ve şart altında üzerime düşeni yaptım diyebileceğiniz bir gayret sergilemenizi özellikle istiyorum. Sizlerden küçük cihadı bitirdiğinde büyük cihada başlamayı emreden medeniyet duruşu, kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilecek dava adamı kararlılığı istiyorum. Buradaki her bir arkadaşımda ve temsil ettiği tüm kardeşlerimizde tüm bunları Allah için yapacak bir inanç, bir irade, bir adanmışlık, bir mücadele azmi olduğunu biliyorum. Biz bugüne kadar girdiğimiz her mücadelenin sizlerin desteğini, duasını, varlığını yanımızda hissederek verdik. Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizler, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum" diye konuştu.

2023’ün önemli bir eşik olduğuna dikkat çeken Erdoğan şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümüne atfen sizlerle birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmak, ülkemizin büyük emek ve zahmetle elde ettiği kazanımlarını korumak, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını tamamlamak için yeniden tekrar ve daha kararlı bir şekilde mücadele bayrağını yükseltin diyorum. Kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir zorluk, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yok. Sizler başta olmak üzere AK Parti ailesinin her bir ferdi karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak birikime, enerjiye, birikime dirayete, kabiliyete sahiptir. İnşallah 2023 Haziran’ında seçim zaferini beraberce kutlayacak, ülkemizi 2053 taşıyacak yolun taşlarını hep birlikte inşallah döşeyeceğiz. Bu doğrultuda göstereceğiniz gayretler için şimdiden her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim doğruların yardımcısıdır."

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