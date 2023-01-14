Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır."

- "Ülkemizde istikrarın teminatı olan kazanımların kaybedilmesi demek Türkiye’nin tekrar eski günlerine geri dönmesi. Tekrar batağa saplanması demektir."

- "Her şeyi söylediler bir tek adaylarının ismini söyleyemediler."

- "Onca toplantıdan sonra şimdi de çıkmışlar uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından bahsediyorlar"

- "4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasviye olacaktır"