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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır."
Politika 14.01.2023, 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır."
- "Ülkemizde istikrarın teminatı olan kazanımların kaybedilmesi demek Türkiye’nin tekrar eski günlerine geri dönmesi. Tekrar batağa saplanması demektir."
- "Her şeyi söylediler bir tek adaylarının ismini söyleyemediler."
- "Onca toplantıdan sonra şimdi de çıkmışlar uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından bahsediyorlar"
- "4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasviye olacaktır"