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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım." dedi.

Politika 22.10.2022, 19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım." dedi.

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