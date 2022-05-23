Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Öğrencilerle Külliye girişinde bir süre sohbet eden Erdoğan, öğrencilerin Ankara ve İstanbul programına ilişkin bilgi aldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ( YTB) organizasyonuyla Ankara’ya gelen öğrenciler, buradaki ziyaretlerinin ardından İstanbul’a gidecekler.