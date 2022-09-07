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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartı konusunda anlaşmaya varılmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz ve diğer konularda da anlaşmaya varılmasını umuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan ile ticaret hacmimiz 2milyon dolarlık bir seviyeye yaklaştı. Ortak hedefimiz 5 milyar dolar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartı konusunda anlaşmaya varılmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz ve diğer konularda da anlaşmaya varılmasını umuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartı konusunda anlaşmaya varılmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz ve diğer konularda da anlaşmaya varılmasını umuyorum" dedi.
Politika 07.09.2022, 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartı konusunda anlaşmaya varılmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz ve diğer konularda da anlaşmaya varılmasını umuyorum" dedi.
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