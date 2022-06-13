Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi’nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO’da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16’lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil” dedi.
Fenerbahçe’nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30’da İstanbul’da olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. Türkiye’nin terörün her türlü mücadelesi eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Dökülen her damla kanın hesabını misliyle teröristlerden s
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. Türkiye’nin terörün her türlü mücadelesi eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Dökülen her damla kanın hesabını misliyle teröristlerden soruyoruz. HDP’lilerin de aralarında bulunduğu grubun dün Kadıköy’de attığı sloganlar kalleşlik, kanı bozukluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.
Politika 13.06.2022, 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. Türkiye’nin terörün her türlü mücadelesi eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Dökülen her damla kanın hesabını misliyle teröristlerden soruyoruz. HDP’lilerin de aralarında bulunduğu grubun dün Kadıköy’de attığı sloganlar kalleşlik, kanı bozukluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.