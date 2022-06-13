banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. Türkiye’nin terörün her türlü mücadelesi eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Dökülen her damla kanın hesabını misliyle teröristlerden s

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. Türkiye’nin terörün her türlü mücadelesi eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Dökülen her damla kanın hesabını misliyle teröristlerden soruyoruz. HDP’lilerin de aralarında bulunduğu grubun dün Kadıköy’de attığı sloganlar kalleşlik, kanı bozukluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.

Politika 13.06.2022, 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. Türkiye’nin terörün her türlü mücadelesi eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Dökülen her damla kanın hesabını misliyle teröristlerden s

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. Türkiye’nin terörün her türlü mücadelesi eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Dökülen her damla kanın hesabını misliyle teröristlerden soruyoruz. HDP’lilerin de aralarında bulunduğu grubun dün Kadıköy’de attığı sloganlar kalleşlik, kanı bozukluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu