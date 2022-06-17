banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şimdiye kadar ücretsiz olarak evlatlarımıza ulaştırılan toplam kitap sayısı 4 milyar adeti buldu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şimdiye kadar ücretsiz olarak evlatlarımıza ulaştırılan toplam kitap sayısı 4 milyar adeti buldu.”

Politika 17.06.2022, 11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şimdiye kadar ücretsiz olarak evlatlarımıza ulaştırılan toplam kitap sayısı 4 milyar adeti buldu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şimdiye kadar ücretsiz olarak evlatlarımıza ulaştırılan toplam kitap sayısı 4 milyar adeti buldu.”

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu