Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Şimdi sıra Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye gelmiştir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni’nde konuştu.

Kısa bir süre önce 20 bin muhtarla Ankara’da bir araya geldiğini anımsatan Erdoğan, günümüz dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, rekabetin ilk göstergelerinden birinin eğitim öğretimde alınan mesafe olduğunu ifade etti.

Eğitim öğretime yapılan her türlü yatırımın bilgi toplumu olmanın önemli bir adımı olduğunu kaydeden Erdoğan, açılışı yapılan Köy Yaşam Merkez’lerini eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerden birisi olarak gördüğünü bildirdi.

Köy Yaşam Merkezleri ile sadece eğitime yeni bir soluk getirilmediğini çocukları yarının Türkiye’sine hazırladıklarını söyledi. Merkezlerde gerçekleşen kurslar ve kültür ve sanat faaliyetlerinin köylere yeni bir dinamizm, katacağına inandığını ifade etti.

Projeye öncülük edenleri tebrik eden Erdoğan,” Köy Yaşam Merkezlerimizde eğitim alan evlatlarımız ile onları vatana, millete ve ailelerine hayırlı birer insan olarak yetiştiren öğretmenlerimize Rabbim ’den muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sıradan bir memurluktan öte vatan görevi yürüten öğretmenlerimizin her birine emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Köy Yaşam Merkezleri’mizin ülkemize milletimize, köylerde bu hizmetlerden faydalanacak bütün vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sene cumhuriyetin 100. Yıl dönümü ile beraber Milli Eğitim Bakanlığı’nın da 100. Yaşına erişeceğini dile getiren Erdoğan," Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden yıl dönümleri ile ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 2023’ü her bakımdan ülkemiz , milletimiz ve kurumlarımız için yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Kısa süre önce kamuoyuna açıkladığımız Türkiye Yüzyılı programımız bu hedefimizin adeta çatısını kurmaktır.

Şimdi sıra, meclisteki ve kabinemizdeki arkadaşlarımızın da yer alacağı geniş bir çalışma ile 81 vilayetimizle birlikte Türkiye Yüzyılını adım adım, tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir. Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimari da, sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla ülkemizin tamamının milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır" dedi.

"Dün Avrupa’nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak Tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen milli mücadeleyi nasıl zafere taşıdıysak, önümüze çıkartılan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içinde aştıysak, darbelerden terör saldırılarına her türlü badirenin üstünden nasıl anlımızın akıyla geldiysek, Türkiye’yi nasıl bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek inşallah bugün de milletimizin ve insanlığı tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak Türkiye Yüzyılını beraberce hayata geçireceğiz" diyen Erdoğan,"

Gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından ve ya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılatan, insanımıza sürekli yapamazsınız diyen, özgüven fukaralarına pirim vermeyeceğiz . Kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış bir ecdadın torunları olarak hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin ilk asrından yeni asrına kurulan en önemli köprü olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuza özellikle siz muhtarlarımız ve öğretmenlerimizin güçlü desteğini bekliyorum, sizlerle beraber bu yolculuğa devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin omuz vermediği hiçbir mücadele zafere ulaşamaz. Demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarımızın sahip çıkmadığı hiçbir proje başarılı olamaz. Türkiye Yüzyılı inşasına yapacağınız katkılar için sizlere kalpten teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Erdoğan Türkiye’nin büyük mücadelelerle bugünlere geldiğini belirterek," Bugün krizlerden ziyade Türkiye Yüzyılı’ndan bahsedebilmemizin gerisinde 20 yıllık bir demokrasi ve kalkınma reformu hamlesi vardır Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayeti ile değil nice sinsi oyunlarla, can yakıcı tuzaklarla dolu zorlu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır. Elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Millet ve memleket olarak hangi başarıya imza attıysak hepsi için mücadele ettik, ter döktük, gerektiğinde bedel ödedik. Yoklukların, ekonomik krizlerin ülkesinden sanayisiyle, ihracatıyla, turizmi işle, tarımı ile, ekonomisi göz dolduran bir Türkiye’ye işte bu şekilde ulaştık. Vesayetin adeta kol gezdiği bir ülkeyi demokrasisi parmakla gösterilen bir seviyeye bu şekilde taşıdık. Üniversiteden iş hayatına, yasakların hüküm sürdüğü bir Türkiye’den hak ve özgürlüklerin her alanda korunduğu bir ülkeye bu şekilde geldik. 20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlendiğimizde Türkiye’yi 4 ana sütun üzerinde inşa etme sözünü vermiş ilk sıraya da eğitimi almıştık. Ardına sağlığı koymuştuk ardından adalet ve emniyet demiştik. Bu 4 sütunun da tamamını gerçekleştirdik. Ardından ulaşım dedik, enerji dedik, tarım dedik, diplomasi dedik. Bunların hepsini teker teker hayata geçirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Bütçede en çok payın eğitime ayrıldığının bir kez daha altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan," Aradan geçen 20 yıllık süre zarfında milletimize verdiğimiz her söz gibi hamdolsun bunları da hayata geçirdik. Hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı geldiğimizde savunmadaydı ama sonra birinci sıraya eğitim - öğretimi yerleştirdik. Biz bunu başardık. Eğitim şimdi birinci sırada, arkasında sağlık var, adalet var, emniyet var. Eğitim bütçemizi yıllık 7 buçuk milyar liradan aldık, geçtiğimiz sene itibariyle 304 milyar liraya çıkardık. Hali hazırda görüşmeleri devam eden 2023 bütçemizde eğitime tahsis edilen kaynak toplamda 651 milyar lirayı bulmaktadır. 651 milyar, kütüphanesi, laboratuvarları, spor salonları, çalışma atölyeleri ve diğer imkanlarıyla okullarımızın çehresini tamamen değiştirdik. Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı bir milyonun üzerine çıkartarak eğitimci başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını da yakaladık" dedi.

Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını gidererek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini söyleyen Erdoğan," Öğrencilerini formatlayan, ideolojik eğitim müfredatı yerine evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan özgürlükçü bir modeli hakim kıldık. Kur’an- I Kerim ve Siyeri Nebinin aralarında olduğu seçmeli derslerle evlatlarımıza erken yaşlardan itibaren kültürünü, inancını ve medeniyet değerlerini öğrenme imkanı getirdik. Birileri buram buram faşizm kokan sebeplerle kız çocuklarımızın okula gitmesine engel olurken biz tüm kademelerde bu engelleri kaldırdık. Okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarımızla 5 yaş okullaşma oranı yüzde 11’den yüzde 97’ye çıktı. Kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 90’ları buldu. Örgün eğitim çalışmalarımızla çocuk ve gençlerimize ulaşırken yaygın eğitim faaliyetleri ile de 85 milyona eğitimin kapılarını açıyoruz. Okuma yazma seferberliklerinden meslek edindirme kurslarına, sosyal kültürel faaliyetlerden aile eğitimlerine pek çok alanda vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme süreçlerine katkı sunuyoruz. Meslek edindirme ve halk eğitim kurslarımıza özellikle kadınlarımızın gösterdiği yoğun ilgiden gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan’ın da destek verdiği Aile Okulu Projesinin aile kurumuna yönelik tehditlerin arttığı günümüzde önemli bir ihtiyacı karşıladığını kaydetti. Erdoğan, milli Manevi değerlerin, öğrencilere aktarılması, aile içi sağlıklı ilişkilerin kurulması, ev yönetimi, öğrencilere rehberlik edilmesi gibi konularda yürütülen çalışmaları kıymetli bulduğunu söyledi.

"Dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması elbette düşünülemez"

Mart ayından bu yana 400 bin aşkın vatandaşın Aile Okulu Projesine katıldığını söyleyen Erdoğan, "İnşallah bundan sonra gerek mevzuat düzenlemeleri ile, gerek bu tür projeler vasıtasıyla aile müessesini korumayı sürdüreceğiz. Dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması elbette düşünülemez. Eğitim konusunda ulaştığımız noktayı önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz.

Mevcut kazanımlarımız üzerine yenilerini eklemenin mücadelesini veriyoruz. Dünyanın gidişatını göz önüne alarak yeni durum ve şartlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ülkemizin ihtiyaçları milletimizin talepleri doğrultusunda gereken her türlü adımı atıyoruz, atacağız. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz köy yaşam merkezlerimiz işte bu çabalarımızın geçmişle geleceği meczetme çabalarımızın bir ürünüdür. Burada gaye tek parti döneminde yapıldığı gibi milletimizin inancına, kültürüne, değerlerine aykırı hayat tarzı dayatması asla değildir. Büyüklerimizden dinlediğimiz, insanımızın yüreğine adeta bir hançer gibi saplanan o utanç sahnelerinin tekrar yaşatılmasına izin vermeyiz. Köy kültürünü aşağılayan, köylüyü zulüm ve zorbalıkla tedip etmeyi amaçlayan eski örnekler artık birer acı hatıradan ibarettir. Biz bu merkezlerimiz vasıtasıyla Anadolu irfanının en saf halini temsil eden Köylerimizi günümüzün imkan ve araçlarıyla yarına hazırlıyoruz. Bilgi ve teknolojik gelişmeleri köylerimize taşıyıp ihtiyaç duydukları eğitimi sağlayarak köylerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Kullanılmayan köy okulu binalarımızı, anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürerek aktif eğitim birimleri haline getiriyoruz. Köy yaşam Merkezlerimizde genel , mesleki ve teknik kurslardan , tarım bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanlarına kadar geniş bir yelpazede programlar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Köylerde ve Köy Yaşam Merkezlerinde açılan 8 bin 507 kursa yüzde 72’sini kadınların oluşturduğu 122 bin 664 vatandaşın katılım gösterdiğini ifade eden Erdoğan," Bilhassa kadınlarımızın kurslarımıza daha fazla teveccüh göstermesinden memnuniyet duyuyoruz.

Kursların yaygınlaşmasıyla köy ve mahalle okulu uygulama bahçeleriyle, arazilerinde Tarım Bakanlığımızın da desteği ile üretim yapılacak. Bu üretimden elde edilen gelirler ise merkezlerimizin ihtiyaçları için kullanılacak. Köy Yaşam Merkezleri’mizde çocuk, genç ve yetişkinin aynı zamanda aynı mekanda eğitim görmesini sağlayarak hayat boyu öğrenmenin felsefesini insanımıza benimsetmek istiyoruz. Açılışını yaptığımız 2 bin yerle birlikte önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde bu merkezlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımız olarak bu süreçte sizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerden muhtarı olduğunuz köy mahalledeki kardeşlerimizi köy yaşam merkezlerine yönlendirmenizi istiyorum. Emekleriniz ve gayretleriniz içi her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mahallenizdeki, köylerinizdeki her bir kardeşimizi muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyorum. Açılışını yaptığımız 2 bin köy Yaşam Merkezi’mizin köylerimize, ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime katkı sağlayan, destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Köy ve Yaşam Merkezi modelini eğitim sistemimize kazandıran Milli Eğitim Bakanlığımız ile Projeyi destekleyen Tarım ve İçişleri Bakanlıklarımızı tekrar tebrik ediyorum. Maalesef Tutak’ta bir otobüsün devrilerek yanması sonucunda 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum ve beterinden korusun diyorum. Tüm Tutaklı kardeşlerimize, milletimize başsağlığı temennimizi bu vesile ile iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Mahmut Özer tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz şehitlerine ithafen yapılan Fatiha Süresi tablosu hediye edildi.

Programa Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ve çok sayıda davetli katıldı.

Aydın, Bingöl, Trabzon, Sakarya’ya canlı bağlantı gerçekleştirildi. Daha sonra dualarla 2 bin Köy Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.