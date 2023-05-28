Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti"

- "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum"

- "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum"