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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti"
Politika 28.05.2023, 17:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti"
- "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum"
- "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum"