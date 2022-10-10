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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Meclis’e bugün inşallah Kabine toplantımız var, anayasa değişikliği teklifimizle temel hak ve özgürlüğü anayasal güvence altına alma teklifimizi getireceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuştu.
Politika 10.10.2022, 15:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuştu.