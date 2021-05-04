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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro’yu kabul etti.

Politika 04.05.2021, 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Rodrigo E. Arcos Castro’nun eşi, çocuğu ve bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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