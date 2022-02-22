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Dışişleri Bakanlığı: “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz”
Dışişleri Bakanlığı: “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Senegal’de resmi törenle karşılandı.
Politika 22.02.2022, 02:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Senegal’de resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından geldiği Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal’de Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sall’ın ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.