Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal’de Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından Afrika turunun ikinci durağı Senegal’in başkenti Dakar’a geldi. Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.