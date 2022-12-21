Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Beştepe’de bir araya geldi. Erdoğan, Sall’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşıladı. Karşılamada tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Sall iki ülkenin bayrakları önünde poz verdi. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall’in birlikte basın açıklaması yapması bekleniyor.