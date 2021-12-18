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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.
Politika 18.12.2021, 18:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Mabeyn Köşkü’nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.