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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Konumu ve bölgedeki gücü itibarı ile Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Kazan kazan ilkesi temelinde özellikle üretim, tarım, turizm, tekstil, endüstri, enerji, gıda ve sağlık alanlarında geliştirilecek işbirliği kanalları tüm bölgenin yararına olacaktır” dedi.

Politika 21.02.2022, 21:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Konumu ve bölgedeki gücü itibarı ile Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Kazan kazan ilkesi temelinde özellikle üretim, tarım, turizm, tekstil, endüstri, enerji, gıda ve sağlık alanlarında geliştirilecek işbirliği kanalları tüm bölgenin yararına olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından geldiği Afrika turunun ikinci durağı Senegal’de katıldığı Türkiye-Senegal İş Forumu’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Türkiye ile Senegal aralarındaki fiziki mesafenin aksine birbirlerine daima çok yakın olmuşlardır. Batı Afrika’da kilit öneme sahip Senegal’le ilişkilerimizin mükemmel düzeydeki seyrinden memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar imzaladığımız anlaşmalar, ilişkilerimizin ahdi altyapısını güçlendirerek, sizlere yatırımlarınız için elverişli bir zemin hazırlıyor” dedi.

Türkiye-Senegal arasındaki ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar

Türkiye ve Senegal arasındaki ticaret hacminin hedeflenen 400 milyon dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanı ile 2018 yılındaki ziyaretim sırasında müştereken belirlediğimiz 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine hamdolsun ulaştık. Şimdi hedefimiz 1 milyar dolar. Ortak gayretlerimizle bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Covid-19 salgınına rağmen Senegal ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın şartlarına rağmen ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 42 artışla 540 milyon dolar seviyesine erişti. Bu tarihi başarının elde edilmesinde emeği, katkısı, çabası olan siz müteşebbislerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk müteahhitlik firmaları Afrika kıtasının dört bir köşesinde tüm zorluklara rağmen son derece başarılı projelere imza atıyor. Bu projeler yerel istihdamı destekleyerek kalkınma ve altyapı imkanlarının gelişimine önemli katkıda bulunuyor. Firmalarımızın Senegal‘de özellikle yükselen Senegal planında aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Türk şirketleri bugüne kadar Dakar Havalimanı, Dakar Spor Kompleksi, Dakar EXPO Merkezi ve uluslararası hal ve tır parkı gibi büyük projeleri başarıyla tamamladılar” dedi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile açılışını yapacağı olimpik stadyuma değinen Erdoğan, “Kardeşim Sall ile açılışını yapacağımız 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu da iki yıl gibi kısa bir sürede inşa edilmiştir. Türkiye-Senegal işbirliğinin nişanesi niteliğindeki bu yapının inşasında bin Senegalli kardeşimize istihdam imkanı sağlamıştır” dedi.

Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G-20’nin önemli bir üyesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13’üncü ekonomisiyiz. Türkiye’nin ekonomik altyapısı, küresel şoklara karşı dayanıklıdır. 2008 küresel finans krizi başta olmak üzere son yıllarda karşılaştığımız birçok badireyi suhuletle atlattık. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklara rağmen ekonomimizi her sene ortalama yüzde 5 oranında büyütmeyi başardık. Korona virüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü kapasitesini ve son 20 yılda kat ettiği mesafeyi açıkça göstermiştir. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu sarsıntılı dönemi biz hamdolsun ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan yönettik. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 senesinde Türkiye olarak yüzde 1,8’lik rekor bir büyüme oranına ulaştık. Yine aynı dönemde G-20’de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden olduk. Geçen seneyi yüzde 33’lük artışla 225 milyar doları aşan rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile tamamladık” dedi.

2021 yılında Türkiye’nin büyüme rakamlarının çift haneli olacağına inandığını belirten Erdoğan, “2021 yılı büyüme rakamları ile inşallah bu başarımızı çok daha ileriye taşımış olacağız. Salgın kısıtlamalarının devam ettiği geçen yılı turizmde 30 milyon turist, 24,5 milyar dolar turizm geliri ile kapattık. İnşallah bu yıl çok daha bereketli bir turizm sezonu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefli ekonomi programımızı kararlılıkla uygulayarak salgının ilk aylarındaki kayıpları hızla telafi etmekle kalmadık, aynı zamanda temel göstergelerde çok daha ötesine geçtik. Bu veriler Türkiye’nin Senegal’in ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunabileceğinin en samimi işaretidir. Ekonomik ilişkilerimizi ileriye taşımak için mevcut imkanlardan yararlanmalı ve yeni mekanizmaları devreye almalıyız” dedi.

“Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır”

Senegal’in bölgesinde ekonomik bir merkez haline gelebilecek potansiyeli taşıdığını ifaden eden Erdoğan, “Konumu ve bölgedeki gücü itibarı ile Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Kazan kazan ilkesi temelinde özellikle üretim, tarım, turizm, tekstil, endüstri, enerji, gıda ve sağlık alanlarında geliştirilecek işbirliği kanalları tüm bölgenin yararına olacaktır. Türk ürünleri neticede Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmeti erişimine katkıda bulunacaktır. Türkiye’nin kendine özgü ve başarıyla yürüttüğü bir ekonomi ve kalkınma modeli vardır bu tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız” dedi.

“Ülkelerimiz arasında düzenlenen iş forumu gibi platformlar iş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oluyor”

5. Dönem Karma Ekonomi Komisyon Toplantısı’nın Senegal ile 9-10 Mart‘ta Ankara’da düzenleneceğini hatırlatan Erdoğan, “5. Dönem Karma Ekonomi Komisyon Toplantısı’na büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle ekonomik işbirliğimiz tüm ülkeleri ile ele alınabilecek ve ortak çalışma alanlarımız değişecektir. Ülkelerimiz arasında düzenlenen iş forumu gibi platformlar iş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oluyor” dedi.

"Afrika’ya açılım politikamız 2013 yılı itibarı ile yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı"

Türkiye’nin Afrika politikasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrika’ya açılım politikamız kapsamında Afrikalı kardeşlerimizle siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi hızla geliştirmenin çabası içinde olduk. Bu çerçevede diplomatik ve insani temasların yanı sıra ticaret, yatırımlar, kültürel çalışmalar, güvenlik ve askeri işbirliği ile kalkınma projeleri gibi birçok alanda önemli mesafeler kat ettik. Başarıyla tamamlanan Afrika’ya açılım politikamız 2013 yılı itibari ile yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı. Afrika ortaklık politikamızda, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

"Afrika kıtasıyla toplam ticaret hacmi 2021 yılı sonu itibarı ile 34,5 milyar dolara yükseldi"

“Karşılıklı emeklerinizin boşa gitmediğinin en somut göstergelerinden biri katlanarak artan ticaret rakamlarımızdır” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden 2021 yılı sonu itibarı ile 34,5 milyar dolara yükselmiştir. Sahra Altı Afrika ülkeleri ile ise 2003 yılında 1,3 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2021 yılında 11,7 milyar doları bulmuştur. Afrika’nın lider ülkelerinden Senegal’in ekonomik ve ticari bir merkez haline gelerek, kıtanın da kalkınmasının ileriye taşınmasını arzu ediyoruz. Senegal‘e yönelik projeler başarıya ulaştıkça doğacak yeni yatırım imkanları Türk iş çevrelerini Senegal‘deki potansiyeli keşfetmeye teşvik edecektir” dedi.

Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal’e davet eden Erdoğan, “Senegalli yatırımcılara da ülkemizin kapıları sonuna kadar açıktır. 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul’da himayemizde düzenlenecek Saha EXPO Savunma Sanayi ve Havacılık Fuarı bu bakımdan önemli bir fırsattır. Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağı gerçeğinden hareketle hazırlıklarımızı şimdiden güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize yaşadığımız ortak tecrübeler ışığında geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz” dedi.

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