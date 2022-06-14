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Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt’ta havadan incelemede bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.
Politika 14.06.2022, 16:14 14.06.2022, 18:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’ne katıldı. Erdoğan daha sonra sel felaketinden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu. O anlara ait fotoğraf karesi Erdoğan Dijital Medya hesabından paylaşıldı.