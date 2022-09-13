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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5’ine denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza, yine yüzde 5’e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20’ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ay

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5’ine denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza, yine yüzde 5’e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20’ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.”

Politika 13.09.2022, 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5’ine denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza, yine yüzde 5’e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20’ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ay

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5’ine denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza, yine yüzde 5’e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20’ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.”

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