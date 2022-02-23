Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Hayrettin Eren’in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal’de kalp krizi geçiren Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’in cenaze törenine katıldı.

Senegal’de kalp krizi geçiren Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Eren’in naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, "Şu anda musallada bulunan Hakk’a uğurlayacağımız Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük. Bu defa Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler. Ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koydular. Rabbimizin takdir ettiği o saat gelince emaneti malum alıyor. Tabii ki takdir, şehidimizi birlikte aldık ve tekrar ülkemize döndük. Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına, kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanırdık, iyi bilirdik, Allah için de sevdik. Mesleğine sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabbim bizi cennetinde birlikte eylesin" ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehidin ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.