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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay erteledik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay erteledik" dedi.
Politika 20.02.2023, 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay erteledik" dedi.