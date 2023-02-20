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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay erteledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay erteledik" dedi.

Politika 20.02.2023, 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay erteledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay erteledik" dedi.

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