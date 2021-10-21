Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim zamanında yapılacak

Türkiye'de muhalefet partileri, erken seçim iddialarını gündeme getirmeye devam ediyor.

CHP, İyi Parti, HDP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Parti'sinin aralarında bulunduğu muhalefet, her fırsatta seçimin erkene çekileceğini dile getiriyor.

Her fırsatta erken seçim tarihi veren muhalefet partilerinin söylemlerine son cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"TARİH HAZİRAN 2023"

Muhalefetin erken seçim algılarının uzun süredir devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih Haziran 2023" vurgusuyla son noktayı koydu.

"TÜRKİYE, SEÇİMİ VAKTİNDE YAPMA OLAYINI YAŞAYACAK"

Afrika ziyareti dönüşünde gazetecilerin erken seçime ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin seçim vaktinde seçim yapacağı vurgusunu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN EN TECRÜBELİ SİYASETÇİSİ OLARAK, MUHALEFETİN 'ERKEN SEÇİM' GÖRÜŞÜNÜ NASIL YORUMLUYORSUNUZ"

Seçimlere 1 yıldan fazla zaman olduğunu ancak muhalefet liderlerinin erken seçimden bahsederken özgüvenli tavır sergilediği soruda ön planda tutulurken, "Seçimlere daha çok var, bir yıldan fazla zaman var. Ancak muhalefet partilerinde gerek liderlerin söylemlerinde, gerekse sözcülerin açıklamalarında son dönemde bir özgüven artışı hissediliyor. Girdiği bütün seçimleri kazanmış bir lider ve Türkiye’nin en tecrübeli siyasetçisi olarak, muhalefetteki bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.

"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK DİYORUM"

Uzun süredir erken seçim algısı yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar neredeyse iki yıldır hep erken seçim demiyorlar mı? Çok açık net bir gerçek var ortada; ben “seçimler zamanında yapılacak diyorum, asla geri adım yok” diyorum. Devlet Bey, aynı şekilde, Haziran 2023’ü söylüyor, “seçimler zamanında yapılacak” diyor.

"AVARA KASNAK GİBİ DÖNÜP DURUYORLAR"

Ama bunlar hala avara kasnak gibi dönüp dönüp duruyorlar. Yok böyle bir şey, olmayacak böyle bir şey. Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023’tür." ifadelerini kullandı.