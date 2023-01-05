Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Seçim tarihini öne çekebiliriz'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz.

"SEÇİM TARİHİNİ ÖNE ÇEKEBİLİRİZ''

Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz.

''HEPSİNİ ÜST ÜSTE KOYUN, ÜÇLE ÇARPIN, AK PARTİ ÜYE SAYISINA YETİŞEMİYORLAR"

Üye sayımızı 2018'de 10 milyon sınırına çıkardık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre 11 milyon 240 bin üyeyle girdik. Bunların hepsini üst üste koyun, yetmedi üçle çarpın, yine de AK Parti üye sayısına yetişemiyor. AK Parti'nin üye sayısı artık cumhuriyet tarihimiz boyunca birsiyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır.

''TÜRKİYE'NİN FARKI OLUMSUZLUKLARIEN AZA İNDİREBİLMESİ''

Bölgemizdeki her gelişme ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Türkiye'nin farkı olumsuzlukları en aza indirebilmesidir.

ŞAM İLE 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS

Sabah Sayın Putin ile görüştük. Rusya-Ukrayna savaşını ele aldık. Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdik. Suriye'deki gelişmeler Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından dışişleri bakanlarımızı üçlü olarak bir araya getireceğiz.

ESAD İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti sağlamak bölgede barışı egemen kılmak. Sayın Zelenski ile de görüşmemiz olacak.''