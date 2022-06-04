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Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

Politika 04.06.2022, 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

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