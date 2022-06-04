Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla"

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.
Politika 04.06.2022, 12:28
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.