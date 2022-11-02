Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin’le bir de Sinop Nükleer Santralini konuştum. Biz 2024’ün başı veya 2023’ün sonunda bir üniteyi açacağız. Onun dışında 3 ünite daha var. O 3 üniteyi de ardı ardına belli aralıklarla açacağız. Sinop’ta yeni bir dörtl

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin’le bir de Sinop Nükleer Santralini konuştum. Biz 2024’ün başı veya 2023’ün sonunda bir üniteyi açacağız. Onun dışında 3 ünite daha var. O 3 üniteyi de ardı ardına belli aralıklarla açacağız. Sinop’ta yeni bir dörtlü üniteyi inşa edeceğiz."