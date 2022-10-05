Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Şayet bu zat başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden çıkarmakta samimiyse, özgürlük alanından biri konumundaki bu meseleyi ahdi temelinde çözmekte kararlıysa gelin çözümü yasa değil Anayasa temelinde sağlayalım. Dürüstsen, adam gi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Şayet bu zat başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden çıkarmakta samimiyse, özgürlük alanından biri konumundaki bu meseleyi ahdi temelinde çözmekte kararlıysa gelin çözümü yasa değil Anayasa temelinde sağlayalım. Dürüstsen, adam gibi adamsan gel buraya.”