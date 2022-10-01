Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11’inci ekonomisi, Avrupa’nın ise 4’üncü büyük ekonomisi haline geldi. Türk ekonomisi, 2002-2021 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme kaydetti."