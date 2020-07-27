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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir’i kabul etti
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 2019-2020 SÜPER LİG CEMİL USTA SEZONU ŞAMPİYONU MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ YÖNETİCİLERİ, TEKNİK HEYETİ VE FUTBOLCULARINI KABUL ETTİ.
Politika 27.07.2020, 14:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleşen kupa seremonisinde Medipol Başakşehir ilk kez kazandığı şampiyonluk kupasını almıştı.
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