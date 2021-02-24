Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Salı günü İnsan Hakları Eylem Planı’nı milletimizle paylaşacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hukukta ve ekonomide yeni hayata geçireceğimiz bu reformlarla bu süreci hızlandıracağız. Önümüzdeki Salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı milletimizle paylaşacağız. Bir sonraki haftada Ekonomik Reform Paketimizi kamuoyuna açıklayarak ülkemizi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığımız bir kez daha ortaya koyacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresine katıldı.

“Türkiye’nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir”

Kongre kapsamında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti partilerden bir partilerin olmanın ötesinde sorumluluklara sahiptir. Türkiye’nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir. Biz sizi seviyoruz. Biz bu millete aşığız, biz dertliyiz dertli. Ülkemize saldıranların birinci hedefi hep AK Parti onun temsilcisi olan şahsım ile bütün kadrolarımızdır. AK Parti’ye saldıranların gayesi Türkiye’nin kazanımlarıdır. Bu gerçeği bilmeden atacağımız her adım bizi yanlış yola çıkartır. AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler. Farkımız bu. Gündem belirleme konusunda en büyük görev İstanbul il teşkilatımıza düşüyor. Şayet İstanbul’un gündemine iyi hakim olursak, Türkiye’nin nabzını tutmuş oluruz. Biz milletimize verdiğimiz hiçbir sözü kulak arkası etmedik. Ne dediysek, eninde sonunda hepsini yaptık. Şimdi hep birlikte söz vereceğiz. Bu aziz şehri 1994 yılında teslim aldığımızda, nasıl kısa sürede sorunlarını çözüme kavuşturduysak, inşallah bir sonraki seçimde aynısını yapmaya hazır mıyız? Çöp dağlarını nasıl temizlediysek, hava kirliğini ortadan kaldırdıysak, İstanbul’u 25 yıl geriye götürenlerin yol açtığı tahribatını hızla gidereceğiz. Unutmayın, Ümraniye çöplüğünün hadisesini biz unutmuyoruz. CHP, o Ümraniye çöplüğünde bizim vatandaşlarımızın ölümüne neden olmadı mı? O çöplük patladı ve orada 40’a yakın vatandaşımız maalesef öldü. Ama ne oldu? Biz geldik o çöplüğü kaldırdık, oraya spor tesisi yaptık. Farkımız bu, kim çevrece? Biz çevreciyiz. Çünkü, CHP deyince akla çöp, çukur, çamur gelir” dedi.

“Bu şehre acı çektiren herkese sandıkta hesap soracağız”

İzmir kongresiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İzmir’de son yağmurlarda ne oldu? Hatta bir hanımefendi bay kemale, ‘35 yıldır şu İzmir’i siz yönetiyorsunuz, biz her yağmurda her karda kışta evlerimiz dükkanlarımız bu hale geliyor.’ O da kuzu kuzu dinliyor. Yok. Bu iş öyle lafla olmuyor. İşte İzmir’deydik geçen hafta İzmir Kongresini yaptık. Ben bu defa İzmirlileri çok farklı gördüm, hesabı soracak öyle anladım. İstanbul’u çöp dağlarına, kokuya, yokluğa maruz bırakanlarla 2023’te sandıkta hesaplaşacağız. Batı için Türk, yani İslam, doğu içinde Türk yani kızıl elma olan İstanbul’un kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz. İstanbul’a tuğla üstüne tuğla koyan herkese Allah razı olsun diyeceğiz, bu şehre acı çektiren herkese sandıkta hesap soracağız. Dünyada sahip olduğu 16 milyonluk nüfusa nazaran hayat standardı yaşaması en kolay İstanbul’a bu özelliğini zehir etmeye çalışanları sandıkta sigaya çekeceğiz. İstanbul’u karanlık ve sapkına ajandalarına aparat yapmaya kalkanları, bu uğurda gerekiyorsa şeytanla işbirliğine girenleri sandıkta muhakkak ifşa edeceğiz. Bunlar teröristlerle beraber değil mi? Bunlar şeytanla işbirliğinde değil mi? Biz bunlara Cudi’yi, Gabar’ı, Tendürek’i buraları mezar yaptık, yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Bunun için il teşkilatı ve ilçe teşkilatı, belediyelerimizle, STK’larla birlikte çok çalışacağız” diye konuştu.

“Seçim gününe kadar her günü seçim günüymüş gibi çalışacağız”

“Kadın kollarımız kapı kapı dolaşacağız” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Kale içerden fetih edilir. Kaleyi içerden inşallah hanım kardeşlerim fetih edecekler. Gençler sizde gönülleri fetih edeceksiniz, ben gençlerimize çok güveniyorum. Bizim gençlerimiz tinerci değil, eli bıçaklı, silahlı gençler değil, bizim gençlerimizi bilgisayarı ve kitabıyla okuyan, düşünen ve buna inanan bir gençlik. Gençler kendimizi parti binalarına, ofislere lobilere çok konuşulan az işi yapılan mekanlara hapis etmeyeceğiz. Sokaklarda evde çarşıda pazarda her yerde olacağız. Çalışanlara emeklilere ulaşacağız. İnsanımızın sevincinden üzüntüsünde yanında olacağız. Derdine derman olduğumuza olacağız, olamadığımıza da dert ortağı olacağız. Ben burada teşkilatımın Sinan Erdem Salonunda olan veya ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimize sesleniyorum. Sizden bir şey rica ediyorum. Makam mevki bunların hepsi geçici ne olur mütevazi olalım ve kimseye gurur ve kibir satmayalım. Kim darda kalmış onlara biz ulaşacağız, onlara yardım elimizi uzatacağız. Önümüzde Ramazan var, Ramazan’ı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Mübarek Ramazan’dan hep birlikte istifade edeceğiz. Seçim gününe kadar her günü seçim günüymüş gibi çalışacağız. 2019 seçimlerinde birleştirme tutanaklarında çekilmeye çalışılan numaraları unutmadık. İl ve ilçe teşkilatlarımız ile geçmişteki seçimlerde görev yapmış kadın ve gençlik kollarımızın sandıklara sahip çıkacak ilave organizasyonlar yapılmasını istiyorum. Özellikle şimdi hanımlara sesleniyorum. Sizin sahip çıktığınız bir sandıkta Allah’ın izniyle hiçbir yanlışın olmayacağına inanıyorum. Bugünden itibaren seçim tarihine kadar boşa geçirecek tek bir günümüz yoktur. İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır, emri ilahisini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Unutmayın kader gayrete aşıktır inancıyla var gücüyle çalışmaktır” diye konuştu.

“Önümüzdeki Salı günü İnsan Hakları Eylem Planını milletimizle paylaşacağız”

Nereden geldiğimizi, nereden durduğumuzun unutulmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlik kolları başkanlığı, il başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği, Başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak bu muhasebeyi yaptığımda ilk çıkardığım ders Allah’ın rızasını ve milletini desteğini gözetmeyen hiçbir işin hayırla neticelenmiyor. Buradan altını çizerek söylüyorum, millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete rağmen iş yapılmaz. Bu temel hakikatleri kabul etmeden siyaset yapmaya kalkanların sonu hüsran olur. Bu ilkeleri kendine rehber edinmeden yola çıkanın akıbeti felaket olur. Bunun için AK Parti’yi milletin kurduğunu, yolunun millet olduğunu, AK Parti’nin istikametini milletin gösterdiğini tekrarlıyoruz. Girdiğiniz 15 Genel seçim, mahalli seçim, halk oylaması ve cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizi birinci yapan milletimiz bunun karşılığında bizden sadece hizmet bekliyor. AK Parti olarak bu güne kadar ki başarımızı milletimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Eksikliklerimizin sebebini de kendimizde arıyoruz. Yaptığımız muhasebe bizi reform gündemimize daha sıkı sahip çıkmaya yöneltti. Siyaseti ve ekonomisi 2013 yılından itibaren sürekli saldırı altında olan ülkemizin çıkış yolunu hep bu şekilde bulduk. Şimdide aynı istikamette ilerleyeceğiz. Cumhur ittifakıyla başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye inşasını sürdüreceğiz. Hukukta ve ekonomide yeni hayata geçireceğimiz bu reformlarla bu süreci hızlandıracağız. Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak bu ülkeyi hem darbe dönemi anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracak hem de 2053 vizyonumuzun rehberine kavuşmuş olacağız. Önümüzdeki Salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planını milletimizle paylaşacağız. Bir sonraki haftada Ekonomik Reform Paketimizi kamuoyuna açıklayarak ülkemizi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığımız bir kez daha ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

“Ege’de Akdeniz’de bizler bütün gücümüzle, imkanlarımızla varız, bundan sonrada var olacağız”

“Milletimizin salgınla birlikte hızlanan küresel, siyasi ve ekonomik düzendeki yeniden yapılanma arayışlarından azami karla çıkması için gayret göstereceğiz” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sınırlarımız içinde ve dışında tek bir terörist bırakamayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzura, insanlarımızın refahına yönelik en büyük tehdidi ortadan kaldıracağız. Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e ve eskilerin adalar denizi dediği Ege’ye çevrelimizdeki sulardaki haklarımızı sağlama alacağız. Hani bir şeyler söylüyorlar hiç kafanıza takmayın. Ege’de Akdeniz’de evvel Allah bizler bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla varız, bundan sonrada var olacağız. Kim ne derse desin, bunların hepsi maalesef provokasyon. Balkanlardan Kafkasya’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar bütün medeniyle ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizle her alanda bağlantımızı güçlendireceğiz. Milletimizle birlikte nice yıllar çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vizyonun ilhamını İstanbul’dan alıyoruz. İstanbul ne kadar çalışırsa, ne kadar kazanırsa Türkiye’de o kadar büyük mesafe kat edecektir” dedi.

“Biz dertliyiz, dertli. Onların böyle bir derdi yok”

Yakın zamanda hayatını kaybeden Emin Saraç Hoca ve Kadir Topbaş’tan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençler ölümlü bir hayatı yaşıyoruz. Unutmayın bu ölümlü hayat içerisinde bir çok dostlarımız bir çok büyüklerimiz bu gün yanımızda yok. Onlar hakka yürüdüler. Ebedi alemdeler. Bakıyorsunuz, işte daha yeni büyük bir hadis alimi, aynı zamanda tefsir alimi, Emin Saraç hocamızı 92 yaşında daha yeni hakka uğurladık. Ondan birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı, Beyoğlu Belediye Başkanlığımızı uzun süre yapmış olan Kadir Topbaş ağabeyimiz aynı şekilde hakka uğurladık. Buna benzer birçok kardeşimiz büyüklerimizi hakka uğurladık uğurluyoruz, eninde sonunda bizimde gideceğimiz yer orası ve temennimiz odur ki rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altında haşr-ü cem eylesin. Baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış diyorsak bu hizmetler çok önemli. Emin Saraç hocamız öğrencileriyle, Kadir Topbaş ağabeyimiz yaptığı eserlerle anılacak. Boğazın sularını Haliç’e bağlarken verilen emek, orada emeği var. Şu andaki İstanbul Belediye Başkanı bu işlerden anlar mı? Bunlar tam aksine İstanbul batak içerisinde onlar da Bodrum’da seyahatte. Biz dertliyiz, dertli. Onların böyle bir derdi yok. Ben bütün geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ümmeti Muhammed’in tüm ölmüşlerine rahmet diliyorum. Bu yolda yapacağımız daha çok işler var. Bizim davamız çok farklı bir dava. Gençler bende sizlere aşığım” şeklinde konuştu.