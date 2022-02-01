Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Salgın şartlarına rağmen Lübnan’la ticaret hacmimiz 1.8 milyar dolar düzeyine ulaştı.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Lübnan ile işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca “Salgın şartlarına rağmen Lübnan'la ticaret hacmimiz 1.8 milyar dolar düzeyine ulaştı.” ifadelerinde bulundu.