Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı’nda düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy’de bulunan Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’ni gezdi. Beraberindeki heyetle Şahkulu Sultan Türbesi’nde dua eden Erdoğan, dua sonrası yemek organizasyonuna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilen yemek sonrası kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendisini görünce şiir okumaya başlayan bir kadınla bir süre sohbet etti.