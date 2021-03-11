Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlık alanında destan yazdık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından geçen 1 yılda sağlık alanında yapılan çalışmaları paylaştı.

Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadelerini kullandığı paylaşımda, hizmetler, aşı, şehir hastaneleri, sağlık tesisleri ve yerli solunum cihazı konularında yapılanları aktardı.

"Hizmetler" başlığı altında, Koronavirüs Operasyon Merkezi'nin devreye alındığını ve Bilim Kurulu'nun kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı başlıkta dünyadaki ilk örneklerinden biri olan 2019-nCOv hastalık rehberinin yayımlandığını, yerli tanı kitlerinin geliştirildiğini, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi'nin kurulduğunu, Hayat Eve Sığar Uygulamasının dereye alındığını ve inaktif aşıların uygulanmaya başlandığını kaydetti.