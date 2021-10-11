Son Dakika
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Fransa, Keçiova Camii’nin kiliseye çevrilmesine karşı çıkan 4 bin kişiyi infaz etti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sağlık alanında Covid-19 salgınındaki gelişmeleri, hasta, vefat sayıları, aşıdaki son duruma kadar tüm boyutlarıyla ele aldık.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sağlık alanında Covid-19 salgınındaki gelişmeleri, hasta, vefat sayıları, aşıdaki son duruma kadar tüm boyutlarıyla ele aldık.”
Politika 11.10.2021, 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sağlık alanında Covid-19 salgınındaki gelişmeleri, hasta, vefat sayıları, aşıdaki son duruma kadar tüm boyutlarıyla ele aldık.”