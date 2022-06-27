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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir."

Politika 27.06.2022, 19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir."

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