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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin öğretmen atamasına dair süreç önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir."
Politika 27.06.2022, 19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir."