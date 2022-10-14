Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Rusya–Ukrayna Savaşı) Türkiye’nin arabuluculuğu hususunda Rusya’nın da, diğer bazı ülkelerin de Türkiye’ye olan güvenleri aynen devam ediyor. Bu konuyla ilgili, Kerç Köprüsü’yle ilgili hassasiyetleri de yine kendisiyle paylaştık.”