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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Rusya–Ukrayna Savaşı) Türkiye’nin arabuluculuğu hususunda Rusya’nın da, diğer bazı ülkelerin de Türkiye’ye olan güvenleri aynen devam ediyor. Bu konuyla ilgili, Kerç Köprüsü’yle ilgili hassasiyetleri de yine kendisiyle paylaştık.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Rusya–Ukrayna Savaşı) Türkiye’nin arabuluculuğu hususunda Rusya’nın da, diğer bazı ülkelerin de Türkiye’ye olan güvenleri aynen devam ediyor. Bu konuyla ilgili, Kerç Köprüsü’yle ilgili hassasiyetleri de yine kendisiyle paylaştık.”
Politika 14.10.2022, 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Rusya–Ukrayna Savaşı) Türkiye’nin arabuluculuğu hususunda Rusya’nın da, diğer bazı ülkelerin de Türkiye’ye olan güvenleri aynen devam ediyor. Bu konuyla ilgili, Kerç Köprüsü’yle ilgili hassasiyetleri de yine kendisiyle paylaştık.”