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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Rusya’ya (Soçi) günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek
Politika 26.07.2022, 15:55 26.07.2022, 16:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidecek. Erdoğan, 5 Ağustos'ta gerçekleşecek günübirlik ziyarette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelecek.
Dün TRT özel yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi ile görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki savaşı bitirmeyi hedeflediklerini kaydetmiş, Suriye'de devam eden durumla ilgili ise, Rusya ve İran'ın bir tavır belirlemesi gerektiğini vurgulamıştı.