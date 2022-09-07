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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasında şu ana kadar hep denge politikası güttük. Batı’nın takındığı tavrın doğru olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasında şu ana kadar hep denge politikası güttük. Batı’nın takındığı tavrın doğru olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

Politika 07.09.2022, 14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasında şu ana kadar hep denge politikası güttük. Batı’nın takındığı tavrın doğru olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasında şu ana kadar hep denge politikası güttük. Batı’nın takındığı tavrın doğru olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

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