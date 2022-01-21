Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz.”

"Rusya – Ukrayna ilişkileri ile ilgili) “Biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız”