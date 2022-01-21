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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz.”
Politika 21.01.2022, 16:02 21.01.2022, 16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz.”
"Rusya – Ukrayna ilişkileri ile ilgili) “Biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız”