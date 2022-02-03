Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün Sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız ve ardından Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştirecek”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini bize verdi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini bize verdi."
Politika 03.02.2022, 10:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini bize verdi."