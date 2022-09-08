Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki duruma dair ahiren yayımlanan raporu, bölgede yaşayan Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara ilişkin ülkemiz ve uluslararası kamuoyunda dile getirilen
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avrupa’ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, “Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana te
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avrupa’ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, “Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir; fakir ülkelere bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Rusya’ya yaptırımlar sürerken yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin’i rahatsız etmektedir. Rusya’dan da tahıl sevkiyatı olsun istiyoruz. Putin’le Semarkant’ta bu konuları ele alacağız” dedi.
Politika 08.09.2022, 13:31 08.09.2022, 13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avrupa’ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, “Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir; fakir ülkelere bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Rusya’ya yaptırımlar sürerken yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin’i rahatsız etmektedir. Rusya’dan da tahıl sevkiyatı olsun istiyoruz. Putin’le Semarkant’ta bu konuları ele alacağız” dedi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
26
açık
Sayfalar Tümü