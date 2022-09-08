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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avrupa’ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, “Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avrupa’ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, “Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir; fakir ülkelere bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Rusya’ya yaptırımlar sürerken yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin’i rahatsız etmektedir. Rusya’dan da tahıl sevkiyatı olsun istiyoruz. Putin’le Semarkant’ta bu konuları ele alacağız” dedi.

Politika 08.09.2022, 13:44
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avrupa’ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, “Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avrupa’ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, “Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir; fakir ülkelere bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Rusya’ya yaptırımlar sürerken yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin’i rahatsız etmektedir. Rusya’dan da tahıl sevkiyatı olsun istiyoruz. Putin’le Semarkant’ta bu konuları ele alacağız” dedi.

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