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Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Politika 19.07.2022, 19:49 19.07.2022, 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin daveti üzerine geldiği İran’ın başkenti Tahran’daki temaslarını sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana formatında 7. Üçlü Zirve’ye katılmak üzere Tahran’a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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