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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı Iohannis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi.
Politika 30.06.2022, 14:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği IFEMA Fuar Merkezi’nde Romanyalı mevkidaşı Klaus Iohannis ile görüşme gerçekleştirdi.