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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca’yı kabul etti.
Politika 11.03.2021, 14:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca’yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Tınca’nın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.