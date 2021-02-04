Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rektörleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rektörleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Politika 04.02.2021, 18:33
3
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rektörleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’i ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.